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Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yi kabul etti.

GÖRÜŞME TÜRKEVİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.

Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde çeşitli liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.