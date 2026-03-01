Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Kuveyt’e yönelik saldırılar ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek Kuveyt halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye’nin Kuveyt’in güvenliğine ve istikrarına büyük önem verdiğini belirten Erdoğan, yaşanan gerilimin bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, bölgedeki sorunların çözümünde diplomasi ve müzakerenin en akılcı yol olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin barış ortamının yeniden tesis edilmesi için elinden gelen çabayı sürdüreceğini söyledi.