Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gerek ekonomi, gerek ticari, gerek diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır." derken iş dünyasına, yurt dışında bulunan vatandaşlara ve yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

1985 yılından beri özel sektörümüzün dış ekonomi ilişkilerle lokomotif görevi gören DEİK'imizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. 41. yaşını kutlayan DEİK'e 41 kere maşallah diyorum. Kuruluşundan bu yana iş konseyleri faaliyetlerinde görev almış DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Bu sene Ustalara Saygı Ödül Törenimizin 5. icra ediyoruz. Büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bir az önce tebliğ ettiğimiz ödüllerin yen kuşaklara örnek olmasını canı gönülden diliyorum.

Ticaretin özel sektör tarafını DEİK temsil ediyor. DEİK 6 bin üyesi ile Türk ekonomisinin dış faaliyetlerini başarı ile icra ediyor. DEİK ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. Kamu-özel ortaklığının en büyük başarısı olan DEİK ile daima kıvanç duyduk. DEİK'e hükümetlerimiz döneminde her türlü desteği verdik. Bizim dış politikamızın temelinde Hz. Mevlana'nın pergel metaforu vardır. Pergelin bir ucu bu topraklarda iken diğer ucu ile cihanı kucaklamayı görev biliyoruz.

Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerle ilişkilerimizi kazan-kazan ve karşılıklı saygı çabası içinde olduk. Latin Amerika, Afrika ve Asya gibi coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Vizeleri kaldırıp diplomatik ilişkilerimizi artırarak, ticari, kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik. 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim. 84 yurt içi ve yurt dışı görüşme gerçekleştirirken 130 kabul yaptık. Yurt içinde açılış törenleri ve zirvelilerle vatandaşlarımızla kucaklaşırken diğer yanda Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini ekledik.

Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerinin yatırımlarına tanık oldum. Ticaret köprülerini bizzat müşaade ettim. Türk milletini nasıl başarı ile temsil ettiğinize şahit ettim. Türkiye'yi daha önce tecrübe etmediği seviyelere taşıdık.

23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin iktidarlarımız döneminde nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Darbe girişimlerinden sabotajlara, depremlerden savaşlara kadar nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızı sizler de şahitsiniz.

2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 273,3 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız yüzde 0,55'ten yüzde 1,07'ye çıktı.

Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatındaki payı payımızın artması bir diğer başarımız. 2025 yılında ihracatımız 112 milyar dolara yükseldi.

Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda yüzde 40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Son verilere göre savunma ihracatı ocak-mayıs döneminde 3,863 dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında yüzde 29 artış oldu. Savunma sanayinde aylık 900 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik.

Tatil etkisiyle dış ticaretimizde yavaşlama yaşandı. Ancak ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi. Haziran takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil dünyayı etkileyen sancılı atmosfere karşın Türkiye olarak büyümememizi 23 çeyrektir sürdürüyoruz. İran savaşının sebep olduğu enerji şok dalgalarının sakinleşmesiyle enflasyon tarafında hedefimizi yakalayacağımıza inanıyoruz.

Türkiye'de iş başında deneyimli güçlü kadroların bulunması tüm bu küresel meydan okumaları yönetmede ülkemize tarihi bir avantaj kazandırmaktadır. Dünyanın bir çok ülkesinde temel sorun kelebek ömürlü hükumetler meselesidir. Bizim 70'lerde ve 90'larda sık yaşadığımız ve 2002 ile çözüme kavuştuğumuz bu problemle bugün batılılar yüzleşmekte. Onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken biz farklı cephelerde pek çok sorunla baş edebiliyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti sağlamak için çalışıyoruz.

Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ortamda marka değerini de artırmaktadır. İş dünyasının bu hassasiyetini de çok anlamlı buluyorum. Hem iktidar hem de ittifak olarak üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.

Küresel ve bölgesel krizlerin eksik olmadığı bu dönemde hükümetimizi reel sektörün yanındadır. Türk malı ürünleri dünyanın her köşesine ulaştıran ihracatçıları yalnız bırakmadık. Eximbank bankamızın sermayesini 13 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkardık. Bankamızın sigorta desteği 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah bankamız 60 milyar dolar ile rekor kıracak. Merkez Bankası'nın kullandırdı reeskont kredileri 1 trilyon TL'yi aştı. Eşel-mobil sistemi ile vatandaşlarımızı koruyoruz. Sanayide yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek için avans kredisi ve hit30 programlarımızı daha önce devreye almıştık. Finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkındayız. Kabine toplantısında Türk ekonomisinin durumunu masaya yatırırken finansman meselesini de ele aldık. Kapsamlı bir çalışma için ekonomi yönetimine talimat verdik.

DEİK başta olmak üzere iş dünyamızın yeni pazarlara açılmasına önem veriyoruz, sizden gelecek önerilere de açığız.

Etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İstanbul Finans Merkezi'ni uluslararası ticaretin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Buradan elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Şirketler için çok güçlü teşvikler getiriyoruz. Transit ticareti İstanbul üzerinden sürdüren şirketlere vergi teşvikleri getiriyoruz.

Kurumlar vergisi oranını yarıya indirdik. Sanayicimiz ve çiftçimiz artık yüzde 12,5 kurumlar vergisi ödeyecek. Uluslararası şirketlerin merkezlerini Türkiye'ye taşımaya çağırıyoruz. Operasyonlarını Türkiye'den yönet avantajlardan yararlan. Yurt dışında yaşayan girişimcilere ve vatandaşlara yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, büyüme hikayesinin parçası olun. Türkiye'ye yerleşen yabancılar ve yurt dışındaki vatandaşlarımız 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.