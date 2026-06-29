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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “NATO Parlamento Başkanları Onuruna Verilen Öğle Yemeği Programı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum.

7-8 Temmuz’da Ankara’da yapacağımız zirve öncesi bu toplantıyı ayrı bir önemde görüyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İttifakımızın doğu ve güneydoğu sınırlarında cereyan eden tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmememiz gerektiğini gösteriyor.

İstikrar yerine gerilimin olduğu bir dönemdeyiz. Siyaseti tanımlayan ölçüler bugünün dünyasında anlamlarını yitirmiştir. Gazze başta olmak üzere yaşanan katliamlar insanlığın yüreğinde yaralar açmıştır. Eski kavramlarla yeni durumu açıklamak mümkün değil.

NATO’nun tahkimi daha kritik hala geldi. Mevcut durum NATO’nun önemini arttırmıştır. Türkiye güçlü ordusu ve gelişmiş savunma sanayisi ile 70 yıldan fazla NATO’nun güvenliğine katkı sağlamaktadır.

NATO caydırıcı olmalıdır. Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü noktası olacaktır.

Halklarımızın bizden talebi gelecek nesillerin barış ve huzur için yaşamanı sağlamaktır. Birlik ruhunu güçlendirecek adımlar atmalyız. Uzun yıllar terörle mücadele etmiş ve artık terörü bitirmek noktasına gelmiş bir ülkenin lideri olarak beklentimiz adil bir şekilde hareket edilmesidir. Savunma sanayi konusunda engeller ortadan kaldırılmalıdır. Külfet paylaşımı noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz.

Biz müttefik olarak gereken adımları atıyoruz.

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