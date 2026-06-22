Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Sizlerle kucaklaşmamıza vesile olan Ankara il başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ankaralı vatandaşlarımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum.

Şu tutkunuz, şu sevginiz için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor, heyecan burada. İnsanımıza hizmet aşkı burada. İstiklal ve istikbal davası burada. Rabbim birliğimizi dirliğimizi daim eylesin, son nefesimize kadar yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık etmeyi nasıl eylesin.

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