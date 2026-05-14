Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracı Türk ve Kazakistan bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçerek Bağımsızlık Sarayı'na ulaştı.

ASTANA'DA SICAK TEMAS

Erdoğan, burada makam aracından inerken Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından karşılandı.



İki Cumhurbaşkanının törenin yapılacağı salona geçmesinin ardından askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Erdoğan ve Tokayev baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek. Erdoğan ve Tokayev ikili anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti genel başkan yardımcıları da hazır bulundu.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Bağımsızlık Sarayı'nda Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti.

ERDOĞAN'DAN KAZAKİSTAN'IN YENİ ANAYASASINA DESTEK

Erdoğan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda Kazakistan'ın demokratikleşme adımlarına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl Mart ayında gerçekleştirdiğiniz referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum" ifadelerini kullanarak, Kazakistan'ın iç huzuruna ve istikrarına verdikleri önemi dile getirdi. Bu sözler, iki kardeş ülke arasındaki sarsılmaz bağın ve karşılıklı güvenin en açık göstergesi olarak kayıtlara geçti.

STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da derinleştiğini belirten Erdoğan, "Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor" sözleriyle Ankara-Astana hattındaki sarsılmaz ittifaka dikkat çekti. Görüşmelerin içeriğine dair detayları paylaşan Erdoğan, "Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi iş birliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk" şeklinde konuştu.

TÜRK DÜNYASI TEŞKİLATI GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız" diyerek Türk Devletleri Teşkilatı'nın küresel bir aktör olma yolundaki kararlılığını vurguladı.

YARIN TÜRKİSTAN'DA KRİTİK ZİRVE

Erdoğan'ın Kazakistan mesaisi Astana ile sınırlı kalmayacak. Yarın Türkistan kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, burada Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel sorunlara ilişkin tarihi mesajlar verecek. "İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk birliğinin sadece bölgesel değil, küresel dengeleri değiştirecek bir güç olduğunu tüm dünyaya bir kez daha hatırlattı.