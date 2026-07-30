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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı resmi törenle karşıladı.

Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Avn, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan basın toplantısında ‘’Ortadoğu'da barıştan en çok Lübnan fayda görür. Lübnan egemenliğini temin için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.'' dedi.

Lübnan'ı ''kardeş ülke'' olarak niteleyen Erdoğan, bu ülkeye yönelik İsrail saldırılarını kınadı: ‘’Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz."

İsrail'in bombardımanlarıyla zarar gören Lübnan'ın güneyinin yeniden inşası bağlamında Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu belirten Erdoğan ''Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.'' dedi.

Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler olduğunu belirten Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise "Aynı zamanda işbirliğini daha da güçlendirmek için her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut." ifadesini kullandı.

Avn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama, misafirperverlik ve davet için teşekkür etti.

Bu ziyaretin gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurgulayan Avn, bölgenin şu anda geleceğinin resmedildiği bir yer haline geldiğini dile getirdi.

Avn, Türkiye-Lübnan kardeşliğinin çok önemli olduğunun ve ilerleyen dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynadığının altını çizerek, "Sayın Erdoğan, gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır." dedi.

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lübnan'ın egemenliği temin edilmeli. Türkiye, Lübnan'ın egemenliğinden yana. İsrail'in Lübnan işgalini ele aldık. Orta Doğu'daki istikrar en çok Lübnan'a yarayacak" dedi.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'İSRAİL, İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR'

Bugün Sayın Avn ile Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgalini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürüyoruz. Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin çatışma alanı olarak en fazla zarar gören bir ülke. Ortadoğu'da hedeflediğimiz barış, istikrar ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. İsrail saldırılarında 4 bin 300 Lübnanlı öldürüldü. İsrail, insanlık suçu işliyor.