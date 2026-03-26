Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklama yaptı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in kışkırtmalarıyla İran'a başlatılan savaş, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Günahı olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin hedefi oluyor. Bölgemiz son asrın en sancılı günlerini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

FATURAYI TÜM İNSANLIK ÖDÜYOR”

Bölgedeki çatışmaların insanlığa zararını vurgulayan Erdoğan "Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte ortaya çıkan ağır faturanın bedelini önce Müslümanlar sonra da tüm insanlık ödemektedir. Bomba ve füzelerin ölüm saçan uğultusu kesildikten sonra bu coğrafyada yine birlikte yaşayacağız. Bu gerçeği kimsenin unutmaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

'CHP’NİN BİZİ ÇEKMEK İSTEDİĞİ TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ'

CHP'ye de tepki gösteren Erdoğan "Ana muhalefet partisinin karikatür genel başkanı dışında tüm kardeşlerimiz Türkiye’nin ne yapmaya çalıştığının gayet farkındadır. Türkiye doğru yoldadır, doğru yerdedir. Doğru bir politika izlemektedir. Milletlimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. Türkiye partisi olmayı beceremeyen CHP’nin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeyeceğiz. Savaş çığırtkanlıklarına kulak asmayacağız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Göreceksiniz inşallah kazanan Türkiye olacak. Kazanan barış olacak barışı savunanlar olacak" dedi.