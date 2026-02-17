Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Etiyopya'ya gitti. Erdoğan, başkent Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Ahmed'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed, daha sonra tören kıtasını selamladı. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Ahmed ve Erdoğan, baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya'ya gelişi dolayısıyla Addis Ababa'da cadde, kavşak ve köprülerdeki billboardlarda "Welcome to Ethiopia" yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yer aldı.

ADVA ZAFER ANITI'NA ÇELENK KOYDU

Öte yandan Erdoğan, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ve Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe eşlik etti.