Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Etiyopya'ya gitti. Erdoğan, başkent Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Ahmed'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed, daha sonra tören kıtasını selamladı. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Ahmed ve Erdoğan, baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da - Resim : 2

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da - Resim : 3

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya'ya gelişi dolayısıyla Addis Ababa'da cadde, kavşak ve köprülerdeki billboardlarda "Welcome to Ethiopia" yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da - Resim : 4

ADVA ZAFER ANITI'NA ÇELENK KOYDU

Öte yandan Erdoğan, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ve Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe eşlik etti.