Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşte yeni vergi düzenlemeleri

1- İstanbul Finans Merkezi’ne vergi teşviki genişliyor

İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren ve “katılımcı belgesi” alan şirketlerin, yurt dışından alıp Türkiye’ye getirmeden yurt dışında sattıkları mallardan (transit ticaret) elde ettikleri kazançlara uygulanan yüzde 50’lik vergi indirimi yüzde 100’e çıkarılıyor. Bu kapsamda elde edilen kazançlar için artık kurumlar vergisi alınmayacak.

Ayrıca, merkez dışında transit ticaret yapan şirketler için de yeni bir teşvik öngörülüyor: Bu faaliyetlerden elde edilen kazancın yüzde 95’i kurumlar vergisi matrahından indirilecek.