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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi 13. İnovasyon Haftası Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan gerçekleştirdiği konuşmada, sermaye piyasalarında meydana gelen dev 'fon' vurgunuyla ilgili krizi attıkları adımlarla kontrol altına aldıklarını iddia etti.

'İNSAN İLE TEKNOLOJİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ SORGULAYANLARIN SAYISININ ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ'

Dün itibarıyla başlayan İnovasyon Haftası'nın bu yılki temasının insanlığın yeni evresi olarak belirlenmesinin son derece anlamlı ifade eden Erdoğan, yapay zekada köklü değişiklikler yaşandığını vurguladı.

Erdoğan, "Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji başta olmak üzere hayatımızın her alanında köklü değişiklikler yaşanıyor. Teknoloki hızlı bir şekilde ilerlerken insan faktörü ne yazık ki dikkate alınmıyor. Son dönemde insan ile teknoloji arasındaki ilişkileri sorgulayanların sayısının giderek artığını görüyoruz. Sadece entellektüel çevrelerde değil, akademide, toplumun genelinde soru işaretleri artmakta, güvenin yerini tedirginlik almaktadır. Değişime direnenler, değişimden korkanlar olmuştur. Fakat her seferinde insanla teknoloji arasında orta yol bulunmuştur" dedi.

'TEKNO-OLİGARKLAR DÜNYAYI HEDEF ALIYOR'

"Tarihte olduğu gibi benzer endişelerin başta yapay zeka gibi birçok yenilik için dile getirildiğini görüyoruz" diyen Erdoğan, "Geçen hafta bahsettiğim tekno-oligarklar dünyayı hedef alıyor. Bu yeni tehdidin boyutlarını henüz ölçemiyoruz" sözlerini sarf etti.

'FON SORUNU KONTROL ALTINA ALINDI'

Fon krizi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "17 Eylül'den itibaren attığımız adımlarla fon sorununu kontrol altına alındı. Tam yetkiye sahip Fon Koordinasyon Kurulu'nu titizlikle oluşturduk. Kararlı, dikkatli ve çok hassas adımlarla meseleyi çözüyoruz.

3 tane önceliğimiz var. Tasfiyesi karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine en kısa sürede ödenmesi. Geçen hafta olağan tasfiyede ödemeler başladı. Sorunsuz devam ediyor. Olağanüstü tasfiyelerde ise kanun teklifinin yasalaşmasından sonra ara ödemeler başlayacak.

İkinci önceliğimiz, manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle hukuk önünde hesaplaşmak. Yargı süreçleri dikkate alınarak soruşturmalar derinleştiriyor" dedi.