Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin özellikle ticaret, enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere tüm alanlarda daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Türkiye’nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını artırarak sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un ve Cezayir halkının Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.