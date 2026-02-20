Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ikinci gününde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"na katıldı. Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gençlere hitaben yaptığı konuşmada "Çevre bilinci vatan bilincidir" vurgusunu öne çıkararak, çevre korumanın aynı zamanda bir varoluş, gelecek inşa etme ve kainattaki dengeyi idrak etme meselesi olduğunu belirtti.

'BENİM İÇİN AYRI GURUR'

Programda gençleri "cemre" olarak nitelendiren Erdoğan, Cemre Vakfı'nı Türkiye'nin ve insanlığın geleceğine katkı sağlayan bir hareket olarak tanımladı. 2021'de sivil toplum hareketi olarak başlayan ve geçen yıl kurumsal yapıya kavuşan vakfın fahri başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı, vakfın mütevellilerine ve gönüllülerine teşekkür etti. Konuşmasında gençlerin çevre duyarlılığı, afet mücadeledeki fedakarlıkları ve tabiatla uyumlu medeniyet mirasını temsil ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Sizinle aynı ufka bakmak, birlikte yürümek benim için ayrı bir gururdur" dedi.

Erdoğan, küresel iklim krizine dikkat çekerek sanayi atıkları, plastik kirliliği, mikroplastikler ve iklim değişikliğinin yol açtığı seller, fırtınalar gibi sorunları sıraladı. "İklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil, doğru da değil" diyen Cumhurbaşkanı, Cemre Vakfı'nı farkındalık ile sorumluluk arasındaki boşluğu gönüllülükle dolduran bir platform olarak övdü. Vakfın ilhamını İslam medeniyetinin tabiat hassasiyetinden aldığını vurgulayan Erdoğan, "Yarın kıyametin kopacağını bilsen dahi elindeki fidanı dik" hadisini hatırlatarak, Türk kültüründeki israf yasağı, temizlik vurgusu ve her varlığın hakkını gözetme ilkesine işaret etti.

'SÖZ DEĞİL EYLEM ZAMANI'

Konuşmasında hükümetin çevre alanındaki icraatlarını da detaylandıran Erdoğan, son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan dikildiğini, yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payının yüzde 62'ye yükseltildiğini, nükleer enerji yatırımlarının hızlandığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki "çöp, çukur, çamur" sorununu çözdüklerini, Haliç'i yeniden yaşanabilir hale getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin küresel bir harekete dönüştüğünü ve Paris İklim Anlaşması'nın 2021'de onaylandığını ifade etti. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda İklim Kanunu'nun kabul edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Antalya'da düzenlenecek COP 31 zirvesinin "söz değil eylem zamanı" olacağını vurguladı.

Erdoğan, çevre duyarlılığı yüksek gençleri "Bir cemre de sen ol" sloganıyla Cemre Vakfı'na üye olmaya davet etti. Çevreyi korumanın partisi olmadığını belirterek, katkı veren her fikre kapılarının açık olduğunu söyledi. Ancak konuşmasında bazı kesimleri de eleştiren Erdoğan, "Lafa gelince çevreci kesilen ama Milas’ta zeytin ağacı kıyımı yapanların" fırsat vermeyeceklerini ifade etti.

Bu etkinlik, Erdoğan'ın çevre politikalarına ilişkin mesajlarının kamuoyunda geniş yankı bulmasına yol açtı. İktidar döneminde gerçekleştirilen ağaçlandırma ve yenilenebilir enerji hamleleri ön plana çıkarılırken, muhalif kesimler ve çevre örgütleri tarafından yıllardır dile getirilen eleştiriler de yeniden gündeme geldi. Özellikle orman yangınları, madencilik faaliyetleri ve enerji projeleri nedeniyle zarar gören orman alanları ile zeytinlikler tartışmaların merkezinde yer aldı.

Son yıllarda yaşanan büyük orman yangınlarında binlerce hektar alanın küle döndüğü, madencilik ve enerji yatırımları için orman tahsislerinin arttığı yönündeki raporlar dikkat çekiyor. Zeytinliklerin maden ve enerji projelerine açılmasına imkan tanıyan yasal düzenlemeler, çevre örgütleri tarafından doğa talanı olarak nitelendiriliyor. Bu bağlamda, Erdoğan'ın "çevre bilinci vatan bilincidir" çağrısı, hem hükümetin icraatlarını savunanlar hem de uygulamalardaki eksiklikleri vurgulayanlar arasında farklı yorumlara yol açıyor.

Cemre Vakfı Tanıtım Programı, Ramazan'ın manevi atmosferinde gençlerin çevre ve afet mücadelesine katılımını teşvik eden bir platform olarak öne çıktı. Erdoğan'ın konuşması, sivil toplumun rolünü güçlendirme mesajı verirken, Türkiye'nin çevre politikalarının geleceğine dair tartışmaları da alevlendirdi. Vakfın önümüzdeki dönemde 81 ilde ve uluslararası alanda etkinliklerini artırması bekleniyor.