AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklenirken CHP'den ayrılarak AK Pareti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a da AK Parti rozeti taktı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli dava ve yol arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 86 milyonun refahı için çalışan tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemiz milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Konuşmanın hemen başında şahsıma sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için Cenab-ı Allah'a hamt ediyorum.

AK PARTİ'NİN 25. KURULUŞ YILI

Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla kararlılıkla yürüyoruz. Çok şükür 25 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Patlak veren kokuşmuşluk karşısında böyle bir hareketin mensubu olmanın haklı gururunu yaşıyorum.

"BİRAZDAN AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN ROZETİNİ TAKACAĞIZ"

Anadolu'yu Trakya'yı 7 coğrafi bölgemizin tamamını 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak ülkesine milletine şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz

İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum

CHP'YE YÜKLENDİ

Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi kirli yolumuzdan alıkoyamaz.

Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir.

Affınıza sığınarak söylüyorum meyhane jargonuyla ona buna saldırarak ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.

CHP yönetimi vatandaşın aklıyla artık alay etmeyi bırakmalı başkalarını suçlama kurnazlığından biran önce vazgeçmelidir

Hata yapmak insana mahsustur; fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat ve ucuz bir stratejidir. CHP yönetimi, iftira ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalıydı"

BURCU KÖKSAL TOPLANTIYA BÖYLE GELDİ

Öte yandan bir süredir parti değişikliği tartışmalarının odağında olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Köksal'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında taktı. Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile 7 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Böylece Afyonkarahisar'da belediye meclisinde çoğunluk da AK Parti'ye geçti.