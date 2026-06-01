Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi, Kurban Bayramı öncesinde yeni bir bebek sevinci yaşadı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Edinilen bilgilere göre anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yeni doğan bebekle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı da 10'a yükseldi.

2016 yılında evlenen Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar çifti, ilk çocukları Canan Aybüke'yi 2017 yılında, ikinci çocukları Asım Özdemir'i ise 2024 yılında kucaklarına almıştı.

AİLEYE YENİ BİR ÜYE DAHA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın daha önce dokuz torunu bulunuyordu. Yeni doğumla birlikte Erdoğan ailesinin torun sayısı çift haneye ulaştı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın hamile olduğu yönündeki iddialar geçtiğimiz aylarda kamuoyunda gündeme gelmiş, gözler doğum haberine çevrilmişti. Beklenen haberin gelmesiyle birlikte Erdoğan ailesi yeni bir torun sevinci yaşamış oldu.