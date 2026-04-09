AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 15.37'de başladı. Toplantıda, Seçim İşleri Başkanlığı’nın önerisinin değerlendirilerek, karara bağlanacağı ve Teşkilat Başkanlığı'nın da sunum gerçekleştireceği belirtildi.

Toplantıda, TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündemi de değerlendirilecek. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.