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Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ODA VE KURUM TEMSİLCİLERİ DE YER ALDI

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre heyette, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan yer aldı. İletişim Başkanlığı da kabulde Baran ve Yavuz'un bulunduğunu duyurdu.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulin ardından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşılırken, Ankara Valiliği kabul dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.