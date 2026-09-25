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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın final karşılaşmasını tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu üzerinden Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş ile görüştü.



CUMHURBAŞKANI HATİCE AKBAŞ'I TEBRİK ETTİ

Erdoğan, Hatice'yi tebrik ederek "Hatice tebrik ediyorum kızım. Maşallah, şimdi bu senin bugün aldığın üçüncü altın madalyan oldu değil mi, maşallah. Artık olimpiyatta da bir numara olacaksın. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün aileye selam. Tebrik ediyorum. Tüm aileye, anneye babaya selamlar." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Hatice Akbaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.