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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sırasında, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne atıfta bulundu. Erdoğan, yaklaşan bu kritik zirve kapsamında Avrupa'nın, NATO zeminini temel alarak kendi savunma mekanizmalarını ve kabiliyetlerini kuvvetlendirmesi yönündeki beklentilerini Şansölye Merz'e iletti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Görüşmenin bir diğer önemli ayağını ise bölgesel istikrar oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı ve adil bir barışla neticelenmesi adına Türkiye'nin diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü vurguladı. Savaşın sona ermesi için taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde aktif bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, barışın tesisi için diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.