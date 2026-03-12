Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyaret kapsamında gelen Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı değerlendiriliyor.

Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşen kabul, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler açısından da önem taşıyor.

Türkiye-Almanya ilişkileri gündemde

Görüşmede Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa’daki gelişmeler, bölgesel konular ve diplomatik iş birliklerinin de ele alınmış olabileceği belirtiliyor.