Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hull City’nin Premier Lig hedefiyle ilgili yürüttükleri çalışmaları anlattığını belirtti.

Ilıcalı paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temposu arasında beni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Hull City ile Premier Lig’e yükselme yolculuğumuzdaki detayları anlatma fırsatı buldum. Kendisinin ilgisi beni çok onurlandırdı ve mutlu etti. İnşallah gelecekte yeni başarıları da kendileriyle paylaşma fırsatı buluruz” ifadelerini kullandı.