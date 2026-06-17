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Kaynak: AA

Kabul töreninde AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçiler, diplomatik misyonlarında görev alacak heyet üyeleri ve aile fertlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Tören kapsamında büyükelçiler ve Erdoğan hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güven mektuplarının sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri ayrı ayrı kabul ederek ikili ilişkiler ve diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.