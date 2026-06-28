Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Toplantımıza iştirak ederk fikirleriyle, tenkit ve tespitleriyle katkı sunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

14 Ağustos 2001'den AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. Türkiye'yi dönüştürdü, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. Bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırdır bir destandan söz ediyorsak gönül köprülerinin payı vardır. Her sayfasında her türlü öneriye her türlü yapıcı eleştiriyi açık tutmamız vardır. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturmamız vardı. Bir Türkiye kitabı olması vardır. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik, kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. Kendi alanında ülkemizde ve dünyada bir marka haline dönüşen toplantılarımız dünyada özel bir konuma sahip oldu. İstişare toplantılarımız, ülkemizde ve dünyada markaya dönüştü.

'ÇEYREK ASIRDA BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATTIK'

Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi başlıklarda ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını hem sorunlarını ilettiler. Sahanın aktardığı geri bildirimleri aldık. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek kapasitesini bir kere daha gördük.

Bizler de 25 sene önce millete hizmet yolunda neye talip olduğumuzu bilerek çıktık, kader birliği yaparak çıktık. Bir engeli aştığımızda önümüzde daha büyük hedefler belirdi. Çok büyük duvarlarla karşılaştık setleri tek tek devirerek, yıkarak bugünlere geldik. Bu aziz millet 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Çeyrek asırda büyük bir başarı hikayesine imza attık. Çeyrek asırda birlikte yorulmak, ter dökmek, bir yol arkadaşınız olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Böyle bir hareketin neferi olduğum için çeyrek asırlık destanın parçası olduğum için kıvanç duydum. Millet için, memleket için, çocukları için çıktığımız bu yolda kol kola yürümeye daha nice seneler devam edeceğiz.

Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği yerlere gittik. Türkiye'yi bir baştan öbür başa defalarca kez dolaştık. Dünyanın 4 bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik. Bunların arasında hiç ziyaret edilmeyen yerler de vardı. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da dünyaya açtık. Kapsama alanı dışında bırakılmış coğrafyalarla kucaklaştık. Nerede Türkiye'de ihtiyaç duyulduysa orada olmaya gayret ettik.

'GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN HESABI SORULACAK'

Nasıl Türkiye Türkiye'den daha büyüksek AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. Bu hareket sadece 86 milyonun değil ümmetin de umududur. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu, Mogadişu'nun, Beyrut'un umudu sizlersiniz. Unutmayın Lefkoşa, Bakü size bakıyor. Biz sadece kendi insanımızın değil bütün dünyadaki mazlumların duasını alan bir hareketiz. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan binlerce bebeği şehit ettiler. Gazze'de bir soykırım yaşandı, saldırılar halen de devam ediyor. Yükünüz çok ağır. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak, bunu ihmal edemeyiz. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik. Bize geleni başımızın tacı edeceğiz. Eleştirilere kulak vereceğiz, öncelikle kibirden uzak duracağız. "