Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Birazdan aktaracağımız rakamların her kuruşunun nasıl kazanıldığına ilişkin dertlenen biriyim. Özellikle ihracat günümüzde artık mal alıp başka bir yere satmanın ötesindedir. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman ise önümüze çıkan engelleri omuzlayan kişilersiniz. Bu nedenle TİM çatısı altında çalışan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yanınızda olduk, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz.

CUMHURİYET TARİHİNİN İHRACAT REKORU

TİM'in amacı dış ticaret fazlası veren bir Türkiye'ye ulaşmaktır. Üzerinde Türkiye adı yazan her üründe bu ailenin emeği vardır. Türkiye'nin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen nereden nereye geldiğini herkes görüyor. Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. İhracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi. Mal ve hizmet ihracatımız 2025 yılında 395 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE İVME

İhracatta yakaladığımız ivme 2026 yılında da devam ediyor. 22 Mayıs tarihinde 2,4 milyar dolarla günlük ihracatta rekor kırdık. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımız 112 milyar dolara yükseldi.

Savunma sanayisi ihracatımız ilk 5 ayda yüzde 29,5'lik bir artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATI ANADOLU GENELİNE YAYMA HEDEFİ

Bu rakamların daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz ihracatımızı ülkemiz geneline yaymak. 22 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Etrafındaki onca sıkıntıya ve krize rağmen ihracatımızdaki bu yükselişle mukayese edilecek çok az örnek var. Yakın coğrafyalardaki ihracat ağımızı daha fazla coğrafyaya yaymak istiyoruz. Bunu sizlerle başaracağız.

Ne zaman bir devlet başkanıyla bir araya gelsek ihracatçılarımızın istekleri listemizin en başında yer alıyor.

2028 YILINA KADAR 50 MİLYAR DOLAR HEDEF

Uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine ihracatımızı yüzde 30 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Gümrük süreçlerimizi sürekli güncelliyoruz.

Taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmeyi kullanarak gümrük süreçlerini hızlandırıyoruz. Finansmana ulaşım ve çeşitliliği için adımlar atıyoruz. İhracat menzilimizi genişletecek destekleri artırıyoruz. Eximbank'ın sermayesini 100 milyar liraya çıkarttık. 5 ayda yüzde 31 artışla 26 milyar dolar destek verdik. Yıl sonunda 60 milyar dolarla inşallah rekor kıracak. Türk Ticaret Bankası 73,6 milyar lira destek verdi. İhracatı Geliştirme AŞ ise 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın reeskont kredileri 1 trilyon 300 milyar lira oldu.

İHRACATÇIYA FİNANSMAN VE KREDİ DESTEĞİ

İhracat menzilimizi destekleyecek finansman seçeneklerine yenilerini ekliyoruz. 2025 yılı sonu itibarıyla ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredilerine 200 milyar liralık kefalet sağladık. Başta Avrupa pazarı olmak üzere yaşanan zorlukların farkındayız. İhracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyoruz.

300 milyon lira olan reeskont kredilerinin yıllık limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. İlave 500 milyon lirayla bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.

Küresel krizlerle her yüzleşmemizde, yeni fırsatlarla ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Ülkemizin ihracat çıtasını çok daha yükseklere çıkarıyoruz.