Mahkemeden çıkacak karar hakkında AKP ve MHP kulislerinden farklı sesler yükseliyor. Saray kulislerinde, CHP Kurultayı’yla ilgili “mutlak butlan” kararının çıkacağı yönünde ağırlıklı görüş hakim. MHP kulislerinde ise hava daha faklı. Saray iktidarının küçük ortağında “mutlak butlan “kararının çıkmayacağı ve daha sonraki günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılacağı yönünde görüş ağır basıyor.

Saray aparatlarından “gazeteci” Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında yansıttığı bilgiler, AKP’deki ağırlıklı görüşü resmediyor. Şöyle demiş Abdulkadir Selvi;

“Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanmış fezlekeler var. Meclis Adalet Komisyonu’nda bekliyor. Şimdiye kadar Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması düşünülmedi. Siyasi centilmenlik kuralları vardır. CHP Genel Başkanı’nın dokunulmazlığı kaldırılmaz. Onunla siyaseten mücadele edilir. Ancak Özgür Özel hakaretlerine son hızla devam edince AK Parti içinde bir tartışma başladı. Bir kesim ‘Özgür Özel’in dokunulmazlığını kaldıralım yargılansın’ diyor. Diğer kesim ‘siyaseten bu doğru olmaz, Özgür Özel’i kahraman yaparız’ diye itiraz ediyor. Ne karar verirler bilemem ama bu tür işlerde sonuçta Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması kime yarar diye bakmak lazım.

Özgür Özel, yüzde 30 oranında oya sahip olan CHP’nin Genel Başkanı. Ancak anketlerde en güvenilir siyasiler sorulduğunda partisinin oy oranının üçte birini ancak alıyor. Topluma güven vermiyor. Son dönemlerde ise serbest düşüşe geçti. Dokunulmazlığının kaldırılması hem siyaseten doğru olmaz hem de Özgür Özel’i kahraman yapar. Siyasi rakiplerle, siyaseten mücadele etmek gerekir.”

MHP kulislerinde “mutlak butlan” kararı verilmesine itiraz edip Özgür Özel’in dokunulmazlığını kaldırılmasını isteyenler ise Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis grup konuşmasındaki şu sözlere işaret ediyor;

"Görünen o ki Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasal ve toplumsal ahlak anlayışı değişmiş ve erozyona uğramıştır. İltimas, yolsuzluk ve bunlarla iç içe geçmiş çarpık ilişki ağları derinleşmiştir. Ancak hiç kimse dokunulmaz değildir, hiçbir makam sorumsuzluk zırhı değildir"

MHP kulislerinde, Devlet Bahçeli’nin “hiçbir makam sorumsuzluk zırhı değildir” vurgulaması ile Özgür Özel’i işaret ettiği ileri sürülüyor. Siyaset kulislerini iyi gözleyen yargı içindeki üst düzey bir kaynağım bugün Başkentteki tansiyonu şöyle değerlendiriyor;

“CHP’deki ‘mutlak butlan’ davasını aslında MHP- AKP mücadelesi üzerinden okumak gerekiyor. AKP, mafyavari yapılar üzerinden son dönemde MHP’ye ayar vermek isterken Devlet Bahçeli bunu daha önce gördüğü için Özgür Özel’e destek verdi. İmamoğlu davasına ilişkin olarak yapılan açıklamalarda bu yönde ortaya çıktı.

CHP’ye bir mutlak butlan ataması yapılması düşünülmüyor. Bunun yerine Özgür Özel ile anlaşıp, ardından da hukuki süreçleri işleterek mevcut kurultay davasına hiç girmeden görevden uzaklaştırılması gündeme gelecek. CHP, olağanüstü kurultaya giderek yeni genel başkanını seçecek. Şu anda duyumlar bu. Bunun dışında bir senaryoda oluşabilir elbette. Bu ,Cumhur İttifakı’nın yaklaşımına bağlı gözüküyor.”