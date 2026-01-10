Emeklilere 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'luk zam Meclis'e sunulan önergeyle yüzde 18,48'e yükseltildi. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu. 20 bin liralık en düşük emekli aylığı TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırı olan 30 bin 143 liranın 10 bin 143 lira altında.

Sefalete mahkum edilen emekli iktidara sahip olan Cumhur İttifakı'nda çatlağa neden oldu. MHP Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, katıldığı bir canlı yayında emekli maaşlarıyla ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.

Emekli maaşlarının konuşulduğu programda sunucu Yönter'e, "Emekli misiniz?" sorusuna yöneltti. Yönter, "Ben de emekliyim. Milletvekili emeklisiyim." dedi.

Yönter,"16 milyonu aşan emeklilerimizin billahi sonuna kadar yanındayız. Sefalet miktarı olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi lazım, kök ücretin artırılması lazım" dedi.

'ZAMANI GELİNCE DESTEKLEYECEĞİZ'

Yönter şu ifadeleri kullandı:

"Allah bes, baki heves. Bir umuttur yaşamak. Olacak, bunu yapacağız. Biz bunu yapamazsak onların yüzüne nasıl bakacağız.

Benim babam da emekli, 'şükürler olsun' diyor. Baba 'Durumun nasıl' dedim, 'Hamdolsun' dedi, emekli aylığı cüzi bir miktar.

Emekliler o kadar haklı ki, ne derse haklı. Onlar mücadeleyle geçen ömrün manevi ve maddi mükafatını bekliyorlar. Çok haklılar, helali hoş olsun onlara. Biz yeri ve zamanı geldiğinde her türlü desteği vereceğiz."