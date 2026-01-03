AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda sinyalini verdiği yeni anayasa çalışmalarına dair “Bunlarla birlikte de inşallah üzerinde şüpheye yer bırakmayacak, köhnemiş değil, milletimize “her yönüyle benim anayasam” dedirteceğimiz anayasamızı hazırlıyoruz” demişti. Ancak Erdoğan başkanlık sistemine dair ise geçmişte yaptığı açıklamalarda konuyu net bir şekilde kapatmıştı.

YILDIZ'DAN 'BAŞKANLIK' ÇIKIŞI

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan ise yeni anayasa dair şok bir çıkış geldi. "Süreçte" hukuki düzenlemeleri içeren ikinci aşamanın ne olacağı merakla beklenirken; yeni anayasa için 100 maddelik öneride bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) başkanlık sisteminde değişiklik istedi. Bu öneri Cumhur İttifakı'nda yeni çatlak seslerini yükseltti.

Yıldız, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini hatırlattı. "Terör" olgusunu, çağdaş devletlerin egemenlik ve güvenlik kavramlarını sarsan çok boyutlu bir tehdit olarak tanımlayan Yıldız, sosyal medya hesabı üzerindeki paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"‘Terörsüz Türkiye’ hedefi bizim için tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir. Bizim çizgimiz, duruşumuz, yolumuz bellidir. Orhun’dan seslenen Bilge Kağan, Söğüt’te Bismillah diyen Ertuğrul Gazi, Bizans’ı deviren Fatih, düşmanı İzmir’de denize döken Mustafa Kemal’dir..”

'BAŞKAN İLE BİRLİKTE İKİ YARDIMCISININ SEÇİLMESİ ÖNGÖRÜLECEK'

Yeni anayasa çalışmalarına dair 100 maddelik öneriyi hatırlatan Yıldız şu başlıkları sıraladı:

Başlangıç Metni: Anayasa'nın giriş kısmı, "Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti" düsturu ile başlayacak.

Değiştirilemez Madde: "Devletin şekli ve nitelikleri" birinci maddede aynen korunacak ve maddenin son fıkrasına "Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" hükmü eklenecek.

Hak ve Hürriyetler: Temel haklarda "hakların bütünlüğü" esas alınacak, hürriyet esas, sınırlama istisna olacak.

TBMM'nin Rolü: Meclis'in "Milli birliği sağlama" misyonu güçlendirilecek. TBMM Başkanı'na siyasi krizlerin çözümünde "tarafsız arabuluculuk" işlevi yüklenecek.

Milletvekili Dokunulmazlığı: Dokunulmazlık ve vekilliğin düşme sebeplerindeki belirsizlikler giderilecek.

Başkanlık Sistemi: Sistem kurumsal bir yapıya kavuşturulacak. Başkan ile birlikte iki yardımcısının seçilmesi öngörülecek. Başkanlık Kabinesi anayasal statüye alınacak ve hükümet programının Meclis'e sunulması yöntemi getirilecek.

Üniter Devlet: Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen ve 9 Temmuz 2018 tarihinde resmen uygulanmaya başlanan bir yönetim modeli oldu. Bu sistemle birlikte, 1923'ten beri uygulanan parlamenter sistemden vazgeçerek, yürütme yetkisinin tek bir kişide toplandığı başkanlık tipi bir model olarak tanımlandı.