MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' adımları PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın verdiği 'direktif'lerle sürüyor. Öcalan'ın çağrısının ardından terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından, Öcalan ile görüşmeye giden komisyon üyelerinden DEM Parti'li Gülistan Kılıç Koçyiğit, Öcalan'ın terör örgütü YPG'ye "silah bırakın" demediğini açıklamıştı. Süreçte çatlak derinleşiyor...

Suriye'de doğu ve kuzeydoğu vilayetlerini büyük oranda kontrol eden PKK'nın uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'nin silah bırakmaması Cumhur İttifakı ve DEM Parti arasında gerilime neden olmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, iktidar ve DEM Parti'nin komisyon üyeleri SDG ile ilgili ortak bir rapor çalışmalarının gündeminde olmadığını söyledi.

Bazı komisyon üyeleri ortak raporda yasal düzenlemeler için silah bırakma şartı olacağını ifade ederek “Bu SDG’yi de kapsar. Sürecin temeli terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması” değerlendirmesi yaptı.

'SDG'NİN SİLAH BIRAKMASINA İLİŞKİN BİR EMARE YOK'

Kulislere göre, Cumhur İttifakı, SDG’nin de silahlarını bırakması gerektiğini vurgularken, DEM Parti “10 Mart mutabakatında SDG’nin silah bırakmasına ilişkin bir emare yok” savunması yapıyor. Komisyon üyeleri SDG üzerinden devam eden bu tartışmalarla ilgili bu konunun güvenlik güçlerinin, devletin meselesi olduğunu söyleyerek, rapor çalışmalarında SDG konusunu ya da Suriye’deki güncel gelişmeleri tartışmadıklarını dile getirdi.

YASAL DÜZENLEME ÖNERİSİ OLMAYACAK

“SDG tartışmaları sürerken yasal düzenlemeler konusu ne olacak?” sorusuna “Zaten ortak raporda detaylı bir yasal düzenleme önerisi olmayacak. Ancak örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakmasına yönelik bir vurgu olacak. Bu vurgu SDG’yi de kapsar. Sürecin temeli terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması” yanıtı verdi.

DEMOKRATİKLEŞMEDE NELER VAR?

Öte yandan partilerin hazırlayacağı ortak raporda Kürt-Türk kardeşliğine ilişkin vurgular olacağı ve bazı demokratikleşme adımlarına yer verileceği belirtildi.