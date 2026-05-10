Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştirmeye devam ediyor.

Temmuz ayının yaklaştığını belirten Destici, "Memurlarımız, memur emeklilerimiz, kamu işçilerimiz artan enflasyon kadar zam alacaklar. Ama asgari ücretlilerimize zam yok" sözlerini sarf etti.

'EMEKLİ MAAŞLARININ KADEMELİ OLARAK YÜKSELTİLMESİ GEREKİYOR'

Asgari ücretin enflasyon oranı kadar artırılması gerektiğini belirten Destici, emekli maaşlarına da değindi.

Destici, "Emekli maaşının kademeli olarak yükseltilmesi gerekiyor. Kısaca 2023 Ocak'ta memur 3 lira alırken en düşük emekli 2 lira almaktaydı. Yani 11 bine 7 bin 500; bugün 60 bine 20 bin. Halbuki o orana göre 60 bine 40 bin olması lazım. Biz de diyoruz ki hadi 40 bini veremediniz, bari önce şu 30'u bir verin ve daha sonra da emekliyle çalışan arasındaki o 3'te 2'lik dengeyi tekrar tesis edelim. Emeklilerimizin ikramiyeleri Ramazan Bayramı'nda artırılmadı, 3 bin lirada kaldı ama şimdi Kurban Bayramı geliyor. Aynı yerde sayamaz. Çünkü enflasyon var, hayat pahalılığı var. Özellikle gıda enflasyonu; bakın bunun da irdelenmesi lazım" dedi.