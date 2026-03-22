Isparta’da yaşayan 36 yaşındaki F.Y, bir kamu kurumunda ve özel sektörde çalıştığını belirtti.

2018 yılında maddi zorluklar ve arkadaş çevresinin etkisiyle sanal kumar oynamaya başladığını anlatan F.Y, bir cuma namazı hutbesinde il müftüsünün yaptığı bilgilendirme sayesinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde (YEDAM) kumar bağımlılığının tedavi edilebildiğini öğrendiğini ve 115’i arayarak hemen başvurduğunu ifade etti.

Tedavi sürecinde ailesi ve çevresinden yoğun maddi ile manevi destek aldığını vurgulayan F.Y, "Bu süreçte kumardan kurtulma yolunda maddi ve manevi olarak her zaman yanımda oldular ve desteklerini hiç eksik etmediler." dedi.

YEDAM’daki tedavinin oldukça verimli geçtiğini söyleyen F.Y, başlangıçta her hafta sosyal hizmet uzmanı ve psikologla görüşmeler yaptığını, ilerleyen dönemde bu sıklığın iki haftada bire, ardından ayda bire indiğini aktardı.

Psikolojik desteğin kendisi açısından hayati önem taşıdığını kaydeden F.Y, "İnsanlarla yeniden bağ kurmamı ve sosyal iletişimimi güçlendirmemi sağladılar." diye konuştu.

Grup terapilerinin bağımlılıkla mücadelede çok etkili bir rol oynadığını belirten F.Y, bu tür desteklerin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Bağımlılıkla uğraşan herkese YEDAM’a başvurma çağrısı yapan F.Y, "Bağımlılıkla mücadelede yalnız kalmak süreci zorlaştırır. Mutlaka profesyonel destek alınması gerekir." ifadesini kullandı.