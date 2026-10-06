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Kaynak: ANKA

Çukurova Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Doğal Yaşam Alanı’nda farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Can dostların korunması ve hayvan sevgisinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Çukurova Belediyesi'nin, Doğal Yaşam Alanı’nda gerçekleştirdiği farkındalık etkinliğine; Çukurova İlçe Emniyet Müdürü Tayfun İlhan, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Türkay, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak, Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu Müdürü Murat Dağılgan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, Doğal Yaşam Alanı’nı gezerek burada bulunan hayvanlarla yakından ilgilendi ve hayvanların yaşam koşulları hakkında bilgi aldı.

MERHAMET VURGUSU

Belediye Başkanı Emrah Kozay, hayvanların yaşam hakkının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklarımızın can dostlarımızla kurduğu bağı görmek bizler için büyük bir mutluluk. Hayvan sevgisini ve yaşam hakkına saygıyı çocuklarımıza aşılamak, daha duyarlı bir toplumun temellerini atmak açısından çok kıymetli. Çukurova’da tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyduğumuz, sevgi ve merhametin çoğaldığı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, Doğal Yaşam Alanı’ndaki can dostlarla vakit geçirirken hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçleri hakkında da bilgi aldı. Öğrencilerin hayvanlara gösterdiği ilgi ve sevgi, etkinliğe renkli görüntüler kattı.