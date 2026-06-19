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Kaynak: İHA

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay gibi çevre illerden Çukurova Uluslararası Havalimanı’na kesintisiz ve entegre bir ulaşım ağı sunan Havamaş, seyahat hareketliliğinin zirve yaptığı bugünlerde en çok tercih edilen alternatif oldu. Okulların tatile girmesiyle birlikte özellikle ailelerin ve öğrencilerin oluşturduğu yoğunluk, seferlerdeki doluluk oranlarını maksimum seviyeye çıkardı.

YOLCULAR NEDEN HAVAMAŞ’I TERCİH EDİYOR?

Havalimanına kendi araçlarıyla gitmek yerine Havamaş’ı tercih eden vatandaşlar, kararlarında şu avantajların ön plana çıktığını belirtiyor:

-Yüksek Konfor: Uzun mesafe seyahatlerine uygun, modern araç filosu.

-Geniş Bagaj Kolaylığı: Tatil bavulları ve ağır yükler için geniş ve güvenli bagaj alanları.

-Dakiklik ve Düzen: Uçuş saatleriyle entegre, düzenli ve planlı sefer takvimi.

SEFER PLANLAMALARI TALEBE GÖRE GÜNCELLENİYOR

Artan yolcu trafiği ve saha operasyonları hakkında açıklamalarda bulunan Havamaş Yetkilisi Mustafa Polat, yaz aylarının getirdiği dinamizme hazırlıklı olduklarını vurguladı. Polat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaz tatili sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle aileler, memleketine dönen öğrenciler ve şehir dışına ya da yurt dışına seyahat edecek vatandaşlarımızın çok yoğun bir ilgisiyle karşı karşıyayız. Yolcu sayılarımızda gözle görülür, ciddi bir artış söz konusu. Havamaş olarak ana hedefimiz, bu yoğun dönemde de yolcularımıza konforlu, güvenli ve tam zamanında ulaşım hizmeti sunmaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına artan bu talebe karşı sefer planlamalarımızı anlık olarak güncelliyor ve çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

Bölge halkı, Akdeniz ve Çukurova genelinde havalimanı ulaşımını kolaylaştıran bu hizmet sayesinde yaz seyahatlerine stressiz bir başlangıç yapmanın rahatlığını yaşıyor.