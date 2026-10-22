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Kaynak: İHA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Ekim’de geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyonda, aralarında mevcut Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı Soner Çetin’in de bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında yapılan ilave yakalamalarla birlikte gözaltı sayısı 49’a yükseldi.

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇLAMASI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın "örgüt lideri", eski Belediye Başkanı Soner Çetin ile Kozay’ın teyzesi Sıdıka Şire’nin ise "örgüt yöneticisi" olmakla suçlandığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürmesi bekleniyor.