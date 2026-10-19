Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen Çukurören Biber Festivali, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde tamamlandı.
Bilecik’in sembolleşen tarımsal değerlerinden biri olan Çukurören biberini tanıtmak, bölgenin üretim potansiyelini artırmak ve yöresel kültürü geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen festival, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Festival programına Vali Yardımcısı Osman Altın ve il protokolü katıldı. Çukurören köyünde gerçekleştirilen etkinliklerde, bölgenin eşsiz lezzeti ve ekonomik değeri olan biberin üretim serüveni ile yöresel kültür ön plana çıkarıldı.
Gün boyunca süren renkli etkinlikler, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerine sahne oldu.
Organizasyonun ardından yapılan değerlendirmede, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür edilerek; Çukurören biberinin marka değerini yükseltecek ve bölge ekonomisine can suyu olacak bu tür çalışmaların artarak devam edeceği vurgulandı.