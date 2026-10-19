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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen Çukurören Biber Festivali, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde tamamlandı.

‎Bilecik’in sembolleşen tarımsal değerlerinden biri olan Çukurören biberini tanıtmak, bölgenin üretim potansiyelini artırmak ve yöresel kültürü geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen festival, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

‎Festival programına Vali Yardımcısı Osman Altın ve il protokolü katıldı. Çukurören köyünde gerçekleştirilen etkinliklerde, bölgenin eşsiz lezzeti ve ekonomik değeri olan biberin üretim serüveni ile yöresel kültür ön plana çıkarıldı.

‎Gün boyunca süren renkli etkinlikler, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerine sahne oldu.

‎Organizasyonun ardından yapılan değerlendirmede, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür edilerek; Çukurören biberinin marka değerini yükseltecek ve bölge ekonomisine can suyu olacak bu tür çalışmaların artarak devam edeceği vurgulandı.