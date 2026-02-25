İstanbul’un en karakteristik semtlerinden biri olan Çukurcuma’nın tozlu ve tarih kokan sokaklarında yürürken, köşede sizi o ikonik kırmızı bina karşılar. Burası, sadece bir müze değil; Orhan Pamuk’un 2008 yılında yayımlanan romanını fiziksel bir mekâna dönüştürerek edebiyat tarihinde kurduğu o benzersiz köprünün ta kendisidir. Kitabı okuyanlar ya da diziyi yeni bitirenler için bu kapıdan içeri girmek, bir hikâyenin içine fiziksel olarak adım atmak anlamına geliyor.

VİTRİNLERDE DONDURULMUŞ ANLAR

Müzeden içeri girdiğiniz an, Kemal Basmacı’nın 1970’lerden 2000’lere uzanan o devasa koleksiyonuyla baş başa kalıyorsunuz. Romanda anlatılan vitrinler, objeler ve anılar, müzede birebir ya da sembolik karşılıklarıyla sergileniyor.

Sigara İzmaritleri Duvarı: Giriş katındaki o devasa duvar, Kemal’in Füsun’un içtiği her bir sigarayı nasıl bir titizlikle biriktirdiğini ve üzerlerine tarih not ettiğini gösteriyor.
Küpeler ve Tokalar: Füsun’un o meşhur tek küpesinden, saçına taktığı tokalara kadar her küçük nesne, aslında geçmişin sessiz birer tanığı gibi vitrinlerde duruyor.
421 No’lu Vitrin: Romanın ve dizinin en can alıcı sahnelerinin eşyalarla nasıl hikâyeleştirildiğini görmek, ziyaretçiye "zamanın akışının durdurulduğu" hissini veriyor.


MÜZE VE DİZİ ARASINDAKİ O İNCE ÇİZGİ

2026 yapımı Netflix dizisiyle birlikte müze, tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Dizide Selahattin Paşalı’nın hayat verdiği Kemal’in, Füsun’un evine her gidişinde "çaldığı" o küçük eşyaları bugün müze vitrinlerinde kanlı canlı görmek, izleyici için kurgunun gerçeklikle buluştuğu sarsıcı bir deneyim haline geliyor. Dizinin sanat yönetimi kitaba ve müzeye o kadar sadık kalmış ki, ekranda gördüğünüz bir odayı ya da bir masayı müzede bulduğunuzda adeta o sahnenin içinde yürüyor gibi hissediyorsunuz.

KAT KAT MASUMİYET: MÜZE REHBERİ

Müzeyi gezerken romanın bölümlerine göre ayrılmış bir hiyerarşi sizi bekliyor:

Kat İçerik ve Tema
Giriş Katı Sigara izmaritleri duvarı ve Kemal’in biriktirme tutkusuna ilk bakış.
1. ve 2. Kat Kemal ve Füsun’un ilişkisindeki dönüm noktaları, o meşhur sarı elbise ve aile sofraları.
3.Kat (Çatı) Kemal Basmacı’nın hayatının son yıllarını geçirdiği ve bu müzeyi planladığı yatak odası.

SON SÖZ: BİR BİLET, BİR ROMAN

Eğer Masumiyet Müzesi kitabınız varsa, içindeki "Müze Bileti" sayfasını girişte mühürletip ücretsiz girebileceğinizi hatırlatalım. Masumiyet Müzesi, bize geçmişi saklamanın sadece bir eşya biriktirmek olmadığını; aslında o eşyalar aracılığıyla kaybettiğimiz insanları ve zamanı yanımızda tutma çabası olduğunu fısıldıyor.

Dizinin finalini izleyip o hüznü taze tutanlar için Çukurcuma’daki bu kırmızı ev, bir aşkın mezarı değil; aksine sonsuza dek yaşadığı bir "hafıza mekânı" olarak ziyaretçilerini bekliyor.

