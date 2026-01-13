Ekranlara damga vuran Çukur dizisinin film versiyonu için kulisler yeniden hareketlendi. Daha önce birkaç kez gündeme gelen ancak hayata geçirilmeyen proje, bu kez yaz aylarında çekim planlarıyla tekrar konuşulmaya başlandı.

Sektör kulislerine göre, dizinin yapımcısı Ay Yapım’ın film için dijital platformlarla görüşmeler yaptığı ve projenin yeniden masaya yatırıldığı iddia ediliyor. Filmde, dizinin sevilen karakterlerinden bazılarının geri dönebileceği konuşulurken, hikâyenin Çukur evreninde geçen yeni bir anlatı kuracağı öne sürülüyor.

Henüz yapımcı şirketten ya da oyuncu kadrosundan resmî bir açıklama gelmiş değil. Ancak sosyal medyada artan paylaşımlar ve set iddiaları, projenin bu kez rafa kalkmadan hayata geçebileceği yorumlarını güçlendiriyor.

Çukur’un film versiyonu hayata geçerse, dizinin finalinden sonra hikâyenin nasıl devam edeceği ve hangi karakterlerin merkezde olacağı şimdiden merak konusu.