Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen organizasyona Siirt, Batman, Diyarbakır ve Şırnak’tan gelen deneyimli pilotlar katıldı. Zirveden havalanan sporcular, Cudi Dağı’nın etkileyici manzarası eşliğinde gerçekleştirdikleri uçuşlarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Silopi Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü iş birliğinde hayata geçirilen etkinlikte, tekli ve tandem uçuşlar gerçekleştirildi. Paraşütçüler, bölgenin doğal güzellikleri üzerinde süzülerek hem adrenalin dolu anlar yaşadı hem de eşsiz manzarayı kuş bakışı seyretme fırsatı buldu.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise sporcuların zirveden gerçekleştirdiği serbest atlayışlar oldu. Yaklaşık 2 bin 114 metre yükseklikten boşluğa bırakılan sporcular, ilk anlarda serbest düşüş heyecanını yaşadıktan sonra paraşütlerini açarak gökyüzünde süzülmeye başladı. Ortaya çıkan görüntüler, aksiyon filmlerini aratmayan sahnelere sahne oldu.

Dakikalar boyunca havada kalan sporcular, adrenalini ve doğanın güzelliklerini aynı anda deneyimlerken, etkinlik vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Gökyüzünü süsleyen renkli paraşütler, bölgeye ayrı bir canlılık kattı.

Son yıllarda doğa sporlarıyla adından söz ettiren Cudi Dağı’nın, uygun kalkış alanları ve elverişli rüzgâr koşulları sayesinde yamaç paraşütü açısından önemli bir merkez olma potansiyeli taşıdığı vurgulandı. Etkinliğe katılan pilotlar, bölgenin sahip olduğu doğal güzellikler ve uçuş imkânlarıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Osman Oğrak, farklı illerden gelen sporcuları Cudi Dağı’nın Sefine bölgesinde bir araya getirdiklerini belirterek, bölgenin yamaç paraşütü alanında marka bir destinasyona dönüşmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Doğa, spor ve heyecanın buluştuğu organizasyon, Cudi Dağı’nın turizm ve doğa sporları açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha ortaya koydu.