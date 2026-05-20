Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda meydana gelen trafik kazasında çubuk demir yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yol kenarına devrildi. Devrilmenin etkisiyle dorsede bulunan çubuk demirler yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yolda araç kuyrukları oluşurken, ekipler trafiği alternatif güzergahlara yönlendirdi. Devrilen tırın kaldırılması ve yola saçılan demirlerin temizlenmesi için vinç destekli çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.