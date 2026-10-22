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Olay, 14 Ekim’de Fatih ilçesinde Çukurbostan Parkı yakınlarındaki otoparkta meydana geldi. İddiaya göre yağışlı havada ayakkabıları ıslanmasın diye yalın ayak yürüyen Hafız Mahmud Işıldak elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otoparktaki elektrik tesisatına ilişkin güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne süren Ünlü, “İsmailağa ve Seyfettin İnanç, Hafız Mahmud Işıldak’ı öldürttüler! Otoparkta 500 liralık kaçak akım rölesi koymamış” ifadelerini kullandı.

İSMAİLAĞA'DAN RUHSAT AÇIKLAMASI

Tepkilerin ardından İsmailağa cemaati yetkilileri de açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu otopark alanının 2011 yılından bu yana Fatih Belediyesi tarafından derneğe tahsis edildiği, işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunduğu belirtildi. Alanın altyapı ve tesisatıyla birlikte devralındığı, devir sonrasında tesisata yönelik bir müdahale ya da çalışma yapılmadığı savunuldu.

Olayın ardından Fatih Belediyesi’nin 2021 ve 2023 yılı Sayıştay raporlarında yer alan tespitler de yeniden gündeme geldi. Raporlarda, Balat Mahallesi’ndeki park alanında bir derneğin iktisadi işletmesi tarafından otopark işletildiği ve kamu taşınmazlarının işgali nedeniyle düzenli ecrimisil tahakkuk ettirilmesinin işgallere süreklilik kazandırdığı yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti.

Emniyet ve adli makamların olayla ilgili başlattığı soruşturma ile bilirkişi incelemelerinin sürdüğü bildirildi.