Adalet Bakanlığı, “Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımladı.

Buna göre, yönetmeliğin "Görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi hizmet grupları" başlıklı 5. maddesine "fizyoterapist" ve "hemşire" kadroları eklendi.

Yönetmeliğin 7. maddesinde yapılan değişiklikle, infaz ve koruma başmemurlarının 5 yıl görev yapmaları koşuluyla ceza infaz kurumu müdürü sınavına katılabilme imkanı sağlandı.

Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için hizmet süresi ise 5 yıldan 8 yıla yükseltildi. Yönetmeliğin "Sözlü sınav" başlıklı 13. maddesinde yapılan değişiklikle sözlü sınava çağrılacak aday sayısı azaltıldı.

Yazılı sınavda en yüksek puanı alan adaydan başlayarak, ilan edilen kadro sayısının 5 yerine 1,5 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Görevde yükselme sonrası nakil süresi 3 yıla çıkarıldı ve personel, atanma tarihinden önceki mazeretleri gerekçe göstererek nakil talebinde bulunamayacak.