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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Birleşmiş Milletler iş birliğiyle hayata geçirilen özel bir konser projesiyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 23 Ekim 2026 Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu’nda gerçekleşecek olan etkinlik, dünyaca ünlü sanatçıları aynı sahnede buluşturacak.

Konserin şefliğini, Avrupa’nın seçkin opera ve senfoni sahnelerindeki performanslarıyla adından söz ettiren prestijli İngiliz şef Leo Hussain üstlenecek. Gecenin solisti ise 2018 Long-Thibaud-Crespin Uluslararası Yarışması şampiyonu, virtüöz kemancı Diana Tishchenko olacak.

'TÜRK KONÇERTOSU'

2018 Long-Thibaud-Crespin Uluslararası Yarışması’nın birincisi olan Diana Tishchenko, gecede Wolfgang Amadeus Mozart’ın 5 No’lu Keman Konçertosu’nu (K. 219) seslendirecek. Osmanlı mehter müziğinin ritmik etkilerini taşıyan ve "Türk Konçertosu" olarak da anılan eser, konserin öne çıkan bölümlerinden biri olacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Birleşmiş Milletler iş birliğiyle hazırlanan özel konserle 23 Ekim 2026 Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da müzikseverlerle buluşacak. İngiliz şef Leo Hussain yönetimindeki orkestraya, 2018 Long-Thibaud-Crespin Uluslararası Yarışması birincisi keman virtüözü Diana Tishchenko solist olarak eşlik edecek.

Seçkin bir repertuvarın sunulacağı program, Letonyalı besteci Emīls Dārziņš’in zarif eseri Melankolik Vals ile açılış yapacak. Tishchenko’nun yorumlayacağı Mozart konçertosunun ardından, Türk çok sesli müziğinin öncülerinden Ahmed Adnan Saygun’un Ayin Raksı (Op. 57) yapıtı seslendirilecek. Müzik ziyafeti, Richard Strauss’un görkemli orkestrasyonuyla tanınan Güllü Şövalye Süiti (Op. 59) ile görkemli bir finale imza atacak.

VALS İLE BAŞLAYACAK

Letonyalı besteci Emīls Dārziņš’in Melankolik Vals adlı eseriyle başlayacak program, Mozart’ın konçertosunun ardından Türk çok sesli müziğinin öncü isimlerinden Ahmed Adnan Saygun’un Ayin Raksı (Op. 57) adlı eseriyle devam edecek. Gecenin finalinde ise Richard Strauss’un görkemli orkestrasyonuyla öne çıkan Güllü Şövalye Süiti (Op. 59) seslendirilecek.

Farklı dönemlerin, kültürlerin ve müzikal anlatımların bir araya geldiği özel konser, klasik müziğin evrensel dilini Ankara’da dinleyicilerle bir araya getirecek.