Kanun virtüözü Ahmet Baran’ın şefliğinde sahne alan ve farklı meslek gruplarından gönüllüleri bir araya getiren İyilik Korosu, “İyiliğin Sultanı Turnesi” kapsamında CSO Ada Ankara’da sanatseverlerle buluştu. Konsere onur konuğu olarak katılan Türkan Şoray, hem anılarıyla hem de filmlerinden kesitlerle geceye damga vurdu. Program boyunca Şoray’ın rol aldığı filmlerden görüntüler eşliğinde, aralarında “Alyazmalım”, “Hasretinle Yandı Gönlüm” ve “Duydum Ki Unutmuşsun”un da bulunduğu toplam 22 eser seslendirildi. Geceye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

“ANKARA GELİNİYİM”

Sahnede duygu dolu bir konuşma yapan Türkan Şoray, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Şu an kendimi rüya görüyormuş gibi hissediyorum. Dışarısı çok soğuk ama sizlerin sevgisi içimi ısıtıyor. Ankara’ya her gelişimde çok özel duygular yaşarım. Ata’mızın burada olması ve kızım Yağmur’u Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde kucağıma almam nedeniyle kendimi Ankara gelini sayıyorum. Bu akşam, değerli kanun ustası Ahmet Baran ile birlikte çok güzel bir gece olacağına inanıyorum.”

“BANA DAHA ÇOK ŞARKICI ROLLERİ GELİRDİ”

200’ün üzerinde filmde rol aldığını hatırlatan Şoray, sinemanın çok yönlü bir sanat olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Komedi, dram, toplumsal ya da müzikli filmler… Ben daha çok sosyal içerikli yapımlarda yer almak istesem de bana genellikle şarkıcı roller teklif edilirdi. ‘Sahneye çok yakışıyorsunuz’ derlerdi. Şarkı söylemeyi sevdiğim ve sahne kostümleri hoşuma gittiği için çoğunu kabul ettim. Ancak çok özel filmler de vardı. Dövüş filmi yönettim, Almanya’ya giden işçileri anlatan gerçekçi bir yapımda yer aldım. O film için ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’ bestelendi. ‘Vesikalı Yarim’ için ise ‘Kalbimi Kıra Kıra’ yapıldı. Bu akşam hepsini birlikte dinleyeceğiz.”