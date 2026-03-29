Crystal Palace'ın yaz transfer döneminde olası Mateta ayrılığına karşılık Trabzonspor'un genç yıldızı Felipe Augusto'yu gündemine aldığı iddia edildi.

İngiliz ekibinde Jean-Philippe Mateta’nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesini henüz uzatmayan Fransız golcünün 2027’ye kadar kontratı bulunsa da, kulübün oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına yaz transfer döneminde satışa sıcak baktığı belirtiliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Palace, Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto için harekete geçti. Scout ekiplerinin genç forveti yakından takip ettiği ve kulübün resmi teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, attığı 13 golle Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

TEKNİK DİREKTÖR TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Crystal Palace’ta teknik direktör konusu da gündemdeki yerini koruyor. Oliver Glasner ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamazken, Jose Bordalas ismi öne çıkan adaylardan biri olarak dikkat çekiyor.

Bordalas’ın göreve gelmesi halinde 4-4-2 sisteminde etkili bir santrfor ihtiyacının doğacağı ve bu nedenle Felipe Augusto transferinin önem kazanacağı vurgulanıyor.