Brezilya’da Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan Minas Gerais Eyalet Şampiyonası finali, futbolun önüne geçen olaylarla dünya gündemine oturdu.

Mineirao Stadyumu’nda oynanan mücadelede maçın bitimine yaklaşık 30 saniye kala sahada büyük bir kavga çıktı. Oyuncuların birbirine girdiği arbede nedeniyle karşılaşma 10 dakikadan fazla süreyle durdu.

SAHADA TEKMELER VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyonun ardından tansiyon hızla yükseldi ve kısa sürede toplu kavgaya dönüştü. Futbolcuların karıştığı olaylar sırasında güvenlik görevlileri ve askeri polis ekipleri sahaya çağrıldı.

Hakem Matheus Candançan, olayların büyümesi üzerine polis koruması talep etti ve güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından karşılaşmayı sona erdirdi.

Kavganın en dikkat çeken anlarından biri Cruzeiro’lu Lucas Romero’nun kaleci Everson’a uçan tekme savurması oldu. Ardından Christian’ın Lyanco’ya yumruk attığı, Junior Alonso’nun ise uçan tekmeyle karşılık verdiği görüldü.

HULK DA OLAYLARIN MERKEZİNDEYDİ

Atletico Mineiro’nun yıldız golcüsü Hulk, kavgada en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu. Lucas Villalba’nın uçan tekmesine maruz kalan Hulk’un yumruklarla karşılık verdiği ve Romero’ya tekme savurduğu görüldü.

Aynı karmaşa sırasında Villalba ile Renan Lodi de yumruklaşırken ilginç anlardan biri de Hulk’un kendi takım arkadaşı Everson tarafından yumruklanması oldu.

RESMİ RAPORDA 23 KIRMIZI KART

Karşılaşmanın ardından hazırlanan resmi raporda kavga nedeniyle toplam 23 kırmızı kart verildiği açıklandı.

Brezilya futbolunda uzun süre konuşulması beklenen olaylar, final karşılaşmasının önüne geçerek gündeme damga vurdu.