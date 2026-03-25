Cristiano Ronaldo’nun en büyük oğlu Ronaldo Jr, Real Madrid altyapısıyla antrenmana çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

BABASININ İZİNDE

Ronaldo Jr’ın Real Madrid’e olası transferi, babası Cristiano Ronaldo’nun kulüpte yazdığı tarihi yeniden gündeme getirdi.

Portekizli efsane, Madrid kariyerinde 438 maçta 450 gol atarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Ronaldo, İspanya’da geçirdiği 9 sezonda 4 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga ve 2 Kral Kupası zaferi yaşamıştı.

ALTYAPI KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Genç oyuncu daha önce Manchester United ve Juventus altyapılarında forma giydi. Son olarak babasının formasını giydiği Al Nassr’ın akademisinde gelişimini sürdüren Ronaldo Jr, forvet pozisyonunda görev yapıyor.

MİLLİ TAKIM DENEYİMİ DE VAR

ABD’de doğan Ronaldo Jr, geçtiğimiz yıl ilk kez Portekiz altyapı milli takımlarından davet aldı. U15 seviyesinde Japonya’ya karşı forma giyerek ilk milli maçına çıkan genç oyuncu, daha sonra U17 takımında de görev aldı.

GÖZLER REAL MADRID'İN VERECEĞİ KARARDA

Real Madrid ile yapılan bu deneme antrenmanı, Ronaldo Jr’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. İspanyol devinin genç oyuncu hakkında kısa süre içinde karar vermesi beklenirken futbol dünyası yeni bir Ronaldo hikayesinin başlangıcını yakından takip ediyor.