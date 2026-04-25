Barone’nin açıklamalarına göre, Ronaldo’nun diyetinde taviz vermediği en önemli kural sıfır şeker ve sıfır süt politikası.
Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi
Dünya futbolunun zirvesindeki ismini yıllardır koruyan Cristiano Ronaldo’nun, 40’lı yaşlarına yaklaşmasına rağmen nasıl bu kadar fit kaldığı sonunda netleşti. Yıldız futbolcunun özel şefi Giorgio Barone, Portekizli yıldızın mutfağındaki katı kuralları ve günlük beslenme rutinini ilk kez paylaştı.Derleyen: Haber Merkezi
Vücudunda minimum yağ oranını hedefleyen efsane golcü, rafine şekeri ve süt ürünlerini hayatından tamamen çıkarmış durumda.
Güne Başlangıç Avokado ve Yumurta
Güne metabolizmasını ateşleyerek başlayan Ronaldo’nun sabah rutini oldukça sade ama besleyici.
Kahvaltı sofrasının değişmez üçlüsü; sağlıklı yağ kaynağı avokado, yüksek proteinli yumurta ve zindelik veren kahveden oluşuyor.
Un, Makarna ve Ekmek Yasak
Pek çok sporcunun aksine Ronaldo’nun menüsünde klasik karbonhidratlara yer yok.
Şef Barone, ünlü futbolcunun diyetinde un, makarna ve ekmek gibi glisemik indeksi yüksek gıdaların kesinlikle bulunmadığını vurguluyor.
Ronaldo'nun Günlük Menü Planı:
Öğle Yemeği: Bol sebze, ızgara tavuk ve omega-3 deposu balık.
Akşam Yemeği: Sindirimi kolaylaştırmak adına oldukça hafif bir kapanış.
Genellikle sebze garnitürleri eşliğinde balık veya az yağlı et çeşitleri.