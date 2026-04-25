Yeniçağ Gazetesi
25 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi

Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi

Dünya futbolunun zirvesindeki ismini yıllardır koruyan Cristiano Ronaldo’nun, 40’lı yaşlarına yaklaşmasına rağmen nasıl bu kadar fit kaldığı sonunda netleşti. Yıldız futbolcunun özel şefi Giorgio Barone, Portekizli yıldızın mutfağındaki katı kuralları ve günlük beslenme rutinini ilk kez paylaştı.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi - Resim: 1

Barone’nin açıklamalarına göre, Ronaldo’nun diyetinde taviz vermediği en önemli kural sıfır şeker ve sıfır süt politikası.

1 9
Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi - Resim: 2

Vücudunda minimum yağ oranını hedefleyen efsane golcü, rafine şekeri ve süt ürünlerini hayatından tamamen çıkarmış durumda.

2 9
Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi - Resim: 3

Güne Başlangıç Avokado ve Yumurta

Güne metabolizmasını ateşleyerek başlayan Ronaldo’nun sabah rutini oldukça sade ama besleyici.

3 9
Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi - Resim: 4

Kahvaltı sofrasının değişmez üçlüsü; sağlıklı yağ kaynağı avokado, yüksek proteinli yumurta ve zindelik veren kahveden oluşuyor.

4 9
Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi - Resim: 5

Un, Makarna ve Ekmek Yasak

Pek çok sporcunun aksine Ronaldo’nun menüsünde klasik karbonhidratlara yer yok.

5 9
Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi - Resim: 6

Şef Barone, ünlü futbolcunun diyetinde un, makarna ve ekmek gibi glisemik indeksi yüksek gıdaların kesinlikle bulunmadığını vurguluyor.

6 9
Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi - Resim: 7

Ronaldo'nun Günlük Menü Planı:

Öğle Yemeği: Bol sebze, ızgara tavuk ve omega-3 deposu balık.

7 9
Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi - Resim: 8

Akşam Yemeği: Sindirimi kolaylaştırmak adına oldukça hafif bir kapanış.

8 9
Cristiano Ronaldo’nun diyeti ifşa oldu: İşte efsanevi formun gizli reçetesi - Resim: 9

Genellikle sebze garnitürleri eşliğinde balık veya az yağlı et çeşitleri.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro