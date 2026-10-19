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Kaynak: Haber Merkezi

Portekiz Futbol Federasyonu, milli takım kampını izinsiz terk eden Cristiano Ronaldo hakkındaki kararını açıkladı. Federasyon Disiplin Kurulu, yıldız futbolcuya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verilmesine karar verdi.

Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynanacak Danimarka karşılaşmasından bir gün önce milli takım kampından ayrılmıştı.

JESUS İLE ANLAŞMAZLIK YAŞAMIŞTI

41 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle kampı terk ettiği belirtildi. Disiplin Kurulu, Ronaldo'ya yöneltilen suçlamayı yönetmeliğin 160. maddesi kapsamında haklı buldu.

Ronaldo, 27 Eylül'de oynanan Norveç karşılaşmasında süre alamamasının ardından Jesus'u kendisine verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı.

Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandığı belirtilirken, Ronaldo'nun kasım ayında oynanacak Danimarka ve Galler maçlarında kadroda olması bekleniyor.