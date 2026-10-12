Kaynak: Spor Servisi

Kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’da sürdüren Ronaldo, Messi ile arasındaki rekabetten Kylian Mbappe’nin Real Madrid’deki rolüne kadar birçok konuya değindi. CNN Portugal’a konuşan deneyimli futbolcu, geleceğe yönelik uzun vadeli planlar yapmadığını ve bugüne odaklandığını dile getirdi.

“MESSİ İLE ARAMIZDA HER ZAMAN SAYGI VARDI”

Arjantinli yıldızla ilişkisi hakkında konuşan Ronaldo, yıllar boyunca ödül törenlerinde sık sık bir araya geldiklerini hatırlattı. İkili arasındaki rekabetin karşılıklı saygıya dayandığını vurgulayan Portekizli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Messi ile yaklaşık 15 yıl boyunca ödül törenlerinde aynı ortamda bulunduk. İlişkimiz daima iyiydi ve bana karşı her zaman saygılı davrandı. Aramızdaki mücadele, Senna ile Prost arasındaki rekabeti andırıyordu. Birbirimizi daha iyi olmak için teşvik ediyorduk.

“GOLCÜLÜKTE TARİHİN EN İYİSİ BENİM”

Gol sayısı ve kariyerinin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ronaldo, kendisini bu alanda zirvede gördüğünü söyledi. Bin gol hedefine ulaşmanın güzel olacağını belirten yıldız futbolcu, kariyerini bugün bitirse dahi herhangi bir pişmanlık yaşamayacağını ifade etti.

Ronaldo, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Gol atma konusunda tarihin en iyisi olduğumu düşünüyorum. Rakamlar ortada. Bin gole ulaşacağımı söyleyemem ancak bunu başarmak harika olur. Futbol tarihindeki yerim zaten belli. Açık konuşmak gerekirse bugün futbolu bıraksam geriye dönüp pişmanlık duyacağım bir şey olmaz. Buna rağmen kendimi hâlâ çok iyi hissediyorum ve takımıma katkı sunuyorum. Uzak geleceği planlamak yerine bugünü yaşamayı tercih ediyorum.

“MBAPPE’NİN SANTRFOR ROLÜNDE ZORLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe’nin santrfor pozisyonunda görev yapmasını da değerlendiren Ronaldo, Fransız yıldızın bu bölgede oynamasının bazı zorluklar yarattığını savundu. Mbappe’nin doğal pozisyonunun santrfor olmadığını belirten Portekizli oyuncu, kendi deneyimlerinden örnek vererek genç futbolcuya tavsiyelerde bulundu.

Ronaldo, Mbappe’nin özelliklerine dikkat çekerek şunları söyledi: