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Kaynak: Haber Merkezi

Futbol dünyasının yaşayan efsanelerinden Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemine ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

41 yaşındaki Portekizli yıldız, futbol hayatının sonuna yaklaştığını belirterek, emeklilik kararının sandığından daha yakın olabileceğinin sinyalini verdi.

Ronaldo, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu, futboldaki son yılım olabilir. Geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum."

FUTBOL TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Cristiano Ronaldo, kariyerinde Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr formalarını giyerek dünya futbolunun en başarılı oyuncularından biri haline geldi.

Profesyonel kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan yıldız futbolcu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde kırılması güç başarılara ulaştı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Cristiano Ronaldo bugüne kadar;

976 resmi gole imza attı.

Futbol tarihinde 1.000 gole ulaşma hedefini sürdüren ilk isimlerden biri oldu.

5 Ballon d'Or kazandı.

5 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Avrupa Şampiyonası, UEFA Uluslar Ligi, Premier Lig, La Liga, Serie A ve çok sayıda kupa kaldırdı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başardı.

Portekiz Milli Takımı'nın tarihindeki en fazla forma giyen ve en çok gol atan oyuncu unvanını elde etti.

Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

PORTEKİZ TARİHİNİN EN BÜYÜK YILDIZI

Milli takım kariyerinde de unutulmaz başarılara imza atan Ronaldo, Portekiz formasıyla çıktığı 232 maçta 146 gol kaydederek ülke tarihinin açık ara en golcü futbolcusu oldu.

Tecrübeli yıldız, Portekiz'e EURO 2016 ve iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandırarak ülke futbolunun en büyük simgesi haline geldi.

DÜNYA KUPASI DEFTERİNİ KAPATTI

Cristiano Ronaldo daha önce yaptığı açıklamada 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kariyerindeki son Dünya Kupası olduğunu duyurmuştu. Tecrübeli futbolcu, futbolu ise tamamen kendi istediği zamanda bırakacağını vurgulamıştı.

Şimdi yaptığı son açıklamayla birlikte Ronaldo'nun profesyonel futbol kariyerinin de son sezonunu yaşayabileceği yönündeki beklentiler güçlenirken, futbolseverler efsane ismin sahalara ne zaman veda edeceğini merakla bekliyor.