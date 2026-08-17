Dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, 25 yıllık profesyonel kariyerine son vereceği tarihi ilk kez açıkça duyurdu. Vogue dergisine konuşan 41 yaşındaki Portekizli süper yıldız, 2026/2027 sezonunun sahalardaki son yılı olacağını söyledi.

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo, emeklilik spekülasyonlarına son noktayı koydu. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden tecrübeli golcü, önümüzdeki sezonun ardından kramponlarını asmayı planladığını ifade etti.

"MUHTEŞEM BİR MİRAS BIRAKMAK İSTİYORUM"

Vogue dergisine verdiği özel röportajda geleceğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan 5 Altın Top (Ballon d'Or) sahibi efsane, yeşil sahalara veda etmeden önceki ana hedefini şu sözlerle özetledi:

"Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve silinmez, muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım."

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu unvanını elde eden Ronaldo, milli takım düzeyindeki jübile adımlarının ardından kulüp kariyerini de zirvede noktalamayı amaçlıyor.

EMEKLİLİK SONRASI PLANI HAZIR: PADEL, SEYAHAT VE AİLE

Futbolu bıraktıktan sonra boşluğa düşmek istemediğini belirten 41 yaşındaki yıldız, futbol sonrası yaşamı için çok sayıda projeyi eş zamanlı yürüteceğini açıkladı:

"O kadar çok meşgulüm ki, tek bir şey söylemek zor. Çünkü futbol büyük bir boşluk bırakabilir; zamanınızı sadece tek bir şeyle değil, çeşitli aktivitelerle doldurmalısınız. Ayrıca hayattan daha çok keyif almak, daha çok seyahat etmek, çok sevdiğim padel sporunu oynamak ve izlemek istiyorum. Birlikte kazandığımız şeylerin tadını çıkarmaya devam etmek istiyoruz. Çünkü sonuçta 25 yıl boyunca çok fazla fedakarlık yaptık."

Georgina Rodríguez ile olan evliliğinin hemen ardından gelen bu açıklamalar, Portekizli efsanenin Euro 2028'de oynayıp oynamayacağı yönündeki tartışmalara da son noktayı koymuş oldu.